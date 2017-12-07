Лига Европы. "Заря" - "Атлетик": анонс матча и котировки букмекеров

7 декабря 2017 года. 22:05. Львов. Стадион "Арена Львов" Лига Европы. Групповой этап. Группа J. Шестой тур "Заря" (Луганск, Украина) - "Атлетик" (Бильбао, Испания)

ТВ-трансляция: канал "Футбол 2".

Главный арбитр: Рюдди Бюке (Франция) Ассистенты: Гийом Дебар, Фредерик Кано (Франция) Дополнительные рефери: Амори Дельрю, Франсуа Летесье (Франция).

Четвертый арбитр: Сириль Грингор (Франция).

Луганская "Заря" к заключительному, шестому по счету туру группового этапа Лиги Европы, подошла с неплохими шансами на выход в еврокубковую весну. Для этого "черно-белым" нужно обязательно побеждать на газоне "Арены Львов" испанский "Атлетик" из Бильбао, сообщает портал "Footboom".

Задача не из простых, несмотря на то, что команда Юрия Вернидуба уже обыгрывала испанцев на их поле благодаря голу Игоря Харатина.

К слову, "Атлетик" − достаточно опытный еврокубковый боец и провел в международных соревнованиях 167 матчей, в то время как луганчане только 25.

Однако в последнее время в испанском чемпионате дела у команды Хосе Анхеля Сиганды складываются довольно неудачным образом. Несмотря на то, что "Атлетику" удалось "скатать нулевку" с мадридским "Реалом", в турнирной таблице Примеры они занимают 16 место и от зоны вылета их отделяют всего четыре очка.

Кроме того, Юрию Вернидубу никак не добавляют оптимизма кадровые проблемы. В лазарете "Зари" сейчас находятся Опанасенко, Прийма, Калитвинцев и Пилявский.

Предполагаемые составы:

Заря: Лунин — Опанасенко, Гречишкин, Сваток, Сухоцкий — Андриевский — Караваев, Харатин, Гордиенко, Лунев — Громов.

Атлетик: Аррисабалага – Эчейта, Нуньес, Лекуэ, Баленсиага – Рико, Сан Хосе – Вильямс, Рауль Гарсия, Сусаета — Адурис.

Дисквалифицированные: отсутствуют

Коэффициент на победу Зари в букмекерской конторе William Hill составляет 4,33. В конторе Вwin на это дают 4,5, а в Bet365 – 4,75.

Коэффициенты на ничью в William Hill − 3,4 , в Вwin − 3,5, в Bet365 − 3,6.

На победу Атлетика все конторы дают одинаковый коэффициент 1,85.

В "БК Фонбет" на выигрыш испанцев дают коэффициент − 1,77. Успех "Зари" оценивается в 4,7. Ничья котируется цифрой – 3,55.

Напомним, в предыдущем туре Лиги Европы "Заря" проиграла берлинской "Герте".