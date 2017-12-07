Лига Европы. Динамо 4-1 Партизан: видео голов

Киевлянам для того, чтобы сохранить первое место в группе, достаточно просто не проиграть сегодня.
Стартовые составы команд:
Динамо: Бущан — Кендзера, Хачериди, Кадар, Пиварич — Шепелев, Буяльский — Морозюк, Шапаренко, Цыганков — Мораес
Запасные: Коваль, Пантич, Гармаш, Дерлис Гонсалес, Беседин, Миколенко, Русин Партизан: Стойкович — Вуличевич, Н. Р. Милетич, Митрович, Н. Г. Милетич — Пантич, Бильер, Евтович, Сума — Соломон, Тавамба
Запасные: Йовичич, Чиркович, Джуричкович, Остоич, Радин, Антонов, Ожегович
На 6-й минуте голом в ворота "Партизана" отличился игрок "Динамо" Николай Морозюк. На 28-й минуте он же отдал пас на Жуниора Мораеса и тот пробил уже в практически пустые ворота. На 31-й минуте вновь сработала эта "динамовская связка". Морозюк отпасовал, а Мораес закатил мяч в ворота "Партизана".
Однако ближе к концу тайма все тот же Морозюк успел "отличиться" и в негативном плане, сбив Сума в штрафной "Динамо". Судья назначил пенальти, который реализовал Евтович.
На 76-й минуте уже "динамовца" Цыганкова сбили в штрафной площадке "Партизана". Назначенный за это 11-метровый успешно реализовал и оформил хет-трик Жуниор Мораес.