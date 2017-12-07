Лига Европы. Динамо 4-1 Партизан: видео голов

Сегодня, в четверг, 8 декабря, в Киев, на поле НСК "Олимпийский", состоится ранее анонсированный матч. В игре 6-го тура розыгрыша Лиги Европы сойдутся футболисты "Динамо" и "Партизана".

Стартовые составы команд:

Динамо: Бущан — Кендзера, Хачериди, Кадар, Пиварич — Шепелев, Буяльский — Морозюк, Шапаренко, Цыганков — Мораес

Запасные: Коваль, Пантич, Гармаш, Дерлис Гонсалес, Беседин, Миколенко, Русин Партизан: Стойкович — Вуличевич, Н. Р. Милетич, Митрович, Н. Г. Милетич — Пантич, Бильер, Евтович, Сума — Соломон, Тавамба

Запасные: Йовичич, Чиркович, Джуричкович, Остоич, Радин, Антонов, Ожегович

На 6-й минуте голом в ворота "Партизана" отличился игрок "Динамо" Николай Морозюк. На 28-й минуте он же отдал пас на Жуниора Мораеса и тот пробил уже в практически пустые ворота. На 31-й минуте вновь сработала эта "динамовская связка". Морозюк отпасовал, а Мораес закатил мяч в ворота "Партизана".

Однако ближе к концу тайма все тот же Морозюк успел "отличиться" и в негативном плане, сбив Сума в штрафной "Динамо". Судья назначил пенальти, который реализовал Евтович.

На 76-й минуте уже "динамовца" Цыганкова сбили в штрафной площадке "Партизана". Назначенный за это 11-метровый успешно реализовал и оформил хет-трик Жуниор Мораес.