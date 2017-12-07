Лига Европы. "Заря" 0-2 "Атлетик"

Стартовал важнейший для луганчан матч еврокубковой осени.
На львовском стадионе "Арена Львов" начался ранее анонсированный матч.
Стартовые составы команд:
Заря: Лунин - Гордиенко, Харатин, Сваток, Сухоцкий - Бабенко, Андриевский - Караваев, Громов, Лунев - Юри
Запасные: Чуваев, Каменюка, Кочергин, Гречишкин, Кабаев, Чечер, Силас
Атлетик: Эррерин - Лекуэ, Нуньес, Ляпорт, Баленсиага - Сан Хосе, Рико - Вильямс, Гарсия, Сусаета - Адурис
Запасные: Аррисабалага, Боведа, Эчеита, Мерино, Весга, Акече, Кордоба