"Судейство в одну сторону". Наставник "Динамо" прокомментировал скандальный матч с "Александрией"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич остался крайне недоволен тем, как отработала судейская бригада в матче против Александрии (0:0) в 19-м туре Украинской Премьер-лиги.

По словам белорусского специалиста, судья не поставил два явных пенальти, и, кроме того, удалил его помощника Олега Лужного и форварда Артема Беседина во втором тайме. Тренер "Динамо" назвал подобное отношение арбитра Юрия Можаровского предвзятым.

"Было три момента. Не беру момент с Кадаром, но с Мораесом и Бесединым. Когда человек пробрасывает мяч, а его бьют сзади и есть контакт, а лучший судья Украины не ставит пенальти и еще удаляет нашего игрока, то это чистая предвзятость. У меня есть свои глаза, я ближе нахожусь к полю и слышу, когда был контакт. Когда идет передача в зону, а Мораеса откровенно валят, мне не надо никаких повторов", — сказал Хацкевич в интервью телепередаче "ПроФутбол".

Наставник "Динамо" также утверждает, что особенно явно несправедливое судейства в отношении его подопечных проявляется в тех матчах, когда они имеют шанс догнать донецкий "Шахтер" в турнирной таблице.

"Чем ближе мы подбираемся к Шахтеру, тем больше судейство, особенно в наших выездных матчах, происходит в одну сторону. Ребята сами понимают, что нам нужно бороться с этим своей игрой. Есть моменты – нужно забивать. Надо быть выше соперника и тех людей, которые принимают решения во время игры", – отметил Хацкевич.

Напомним, ранее сообщалось о том, что после окончания матча против "Александрии" футболисты "Динамо" пытались разобраться с арбитром в судейской комнате.