Палкин призвал к расправе над арбитром, выгнавшем с поля троих футболистов "Шахтера"

Судейство в матче девятнадцатого тура украинской Премьер-лиги, в котором "Шахтер" проиграл "Заре" со счетом 1:2, а арбитр Сергей Бойко показал игрокам команды Паулу Фонсеки три красные карточки, является унижением "горняков".

Такое мнение высказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин и назвал Бойко "псевдо-судьей".

"Я, честно говоря, где-то удивлен сдержанностью Фонсеки, потому что я бы на его месте от парочки апперкотов в сторону Бойко не отказался и не сдержался бы", — добавил Палкин.

"Перед тем, как такие вот псевдо-судьи выходят на поле судить, их надо проверять у психолога на полную адекватность и восприятие реальности. Потому что мне кажется, там какая-то проблема с головой и психологией вообще", — добавил гендиректор "Шахтера", сообщает footballua.tv.

Напомним, гендиректор "Зари" Сергей Рафаилов заявил, что в матче 19-го тура, в котором луганская "Заря" обыграла "Шахтер", арбитр Сергей Бойко, удаливший троих игроков "горняков", отработал адекватно.