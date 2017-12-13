ФИФА отказала жителям аннексированного Крыма в покупке билетов на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) лишила жителей аннексированного Россией полуострова Крым возможности купить через интернет билеты на мировое первенство-2018, которое состоится в июне в РФ.

Официальный сайт организации выдает ошибку при попытке заказать билеты с территории полуострова.

Как сообщает российское издание Sports.ru, заказ билетов невозможно осуществить и в случае использования анонимайзеров и vpn-серверов.

По словам т.н. "футбольных чиновников" аннексированного Россией Крыма, такое развитие событий связано с санкциями. Ранее аналогичная ситуация наблюдалась с покупкой билетов на Кубок конфедераций ФИФА, который прошел в РФ летом нынешнего года.

Как заявила заместитель главы Министерства спорта РФ Наталья Паршикова, для крымчан будет организована торговля билетами на мундиаль через сайт "Российского футбольного союза".

Помимо всего прочего, ФИФА лишила Крым возможности транслировать поединки ЧМ-2018 в фан-зонах в пределах полуострова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ФИФА занялись сбором доказательств применения допинга в российском футболе.