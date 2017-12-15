Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко, накануне победивший техническим нокаутом Гильермо Ригондо поднялся на первое место обновленного рейтинга P4P лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии ESPN, сместив с первого места Геннадия Головкина.

Вашему вниманию лучшие боксеры современности по версии ESPN:

1. Василий Ломаченко (10-1, 8 КО);

2. Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО);

3. Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО);

4. Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО);

5. Кит Турман (28-0, 22 КО);

6. Эррол Спенс (22-0, 19 КО);

7. Майки Гарсия (37-0, 30 КО);

8. Сергей Ковалев (31-2-1, 27 КО);

9. Наоя Иноуэ (14-0, 12 КО);

10. Деонтей Уайлдер (39-0, 38 КО).

Сам украинский боксер у себя в Instagram поблагодарил ESPN за то, что ресурс поставил его на первое место в рейтинге, однако считает, что он еще далек от своего идеала и намерен прибавлять.

"Для меня большая честь стать лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории по версии ESPN. Спасибо моей команде и всем тем, кто поддерживал меня на моем пути. Я еще далек от того, где хочу оказаться. Мне еще есть куда совершенствоваться, и я хочу прибавлять с каждым боем", – написал Василий на странице в соцсети.

Допис, поширений LOMAchenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy) Гру 14, 2017 о 5:40 PST

Напомним, Ломаченко в четвертый раз провел успешную защиту титула WBO, а Ригондо утратил пояс WBA Super.