Супергол Роналду помог "Реалу" выиграть клубный чемпионат мира, опубликованы фото и видео

Единственный гол в этом матче Роналду забил на 53-й минуте.
Причем единственный гол в этом матче забил португалец Криштиану Роналду.
Испанцы имели преимущество на протяжении всех 90 минут, но столкнулась с плотной, эшелонированной и хорошо организованной обороной соперника.
Единственный гол в этом матче Роналду забил на 53-й минуте. Лидер "Реала" и сборной Португалии сам заработал штрафной в очень выгодной для себя позиции и великолепным ударом забил гол.
Таким образом, "Реал" второй год подряд становится лучшим футбольным клубом мира.