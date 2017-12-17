Супергол Роналду помог "Реалу" выиграть клубный чемпионат мира, опубликованы фото и видео

В Абу-Даби (ОАЭ) сильнейший клуб Европы мадридский "Реал" обыграл бразильский "Гремио" в финале клубного чемпионата мира по футболу со счетом 1:0.

Причем единственный гол в этом матче забил португалец Криштиану Роналду.

Испанцы имели преимущество на протяжении всех 90 минут, но столкнулась с плотной, эшелонированной и хорошо организованной обороной соперника.

Единственный гол в этом матче Роналду забил на 53-й минуте. Лидер "Реала" и сборной Португалии сам заработал штрафной в очень выгодной для себя позиции и великолепным ударом забил гол.

Таким образом, "Реал" второй год подряд становится лучшим футбольным клубом мира.