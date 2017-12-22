Милевский показал фото с "очень повзрослевшим" Зозулей

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский посетил Испанию и встретился, в частности, со своими соотечественниками — форвардом местного "Альбасете" Романом Зозулей и футбольным агентом Александром Панковым.

Футболисты и посредник провели время в одном из ресторанов столицы страны — Мадрида, фото с заведения Милевский выложил на своей странице в Instagram.

"Зозуля, ты очень повзрослел", — подписал снимок игрок.

Напомним, Артем Милевский и Роман Зозуля вместе играли в киевском "Динамо" и в сборной Украины. В 2016-м году первый пополнил ряды российского "Тосно", а в июле 2017-го подписал контракт с брестским "Динамо".