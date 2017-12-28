Десять украинских спортсменов лишились олимпийских медалей из-за допинга

Международный олимпийский комитет (МОК) с 2004 года лишил 10 украинских спортсменов медалей, которые они завоевали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годах, из-за допинга.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, пишут "Украинские новости".

Так, золотой медали лишился Юрий Белоног, которую он получил за толкание ядра, а Елена Олефиренко — бронзовой медали, завоеванной в академической гребле (Олимпиада-2004 в Афинах в Греции).

Ольга Коробка была лишена серебряной медали, полученной во время соревнований по тяжелой атлетике, Людмила Блонская — серебряной медали в соревнованиях по легкой атлетике, Наталия Давидова — бронзовой медали по тяжелой атлетике, Денис Юрченко — бронзовой медали по легкой атлетике, Василий Федоришин — серебряной медали по вольной борьбе. Медали были завоеваны на летней Олимпиаде-2008 в Пекине.

Также МОК лишил Юлию Калину бронзовой медали в соревнованиях по тяжелой атлетике и Александра Пятницу серебряной медали в соревнованиях по метанию копья, которые они получили на Олимпиаде-2012 года в Лондоне.

Стоит также отметить, что в 2017 году МОК лишил бронзовой олимпийской медали по пятиборью на играх 2008 года в Пекине украинскую спортсменку Викторию Терещук. Повторная проверка анализов 35-летней спортсменки обнаружила запрещенный анаболический стероид "Туринабол".