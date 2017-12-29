Почти 100% российских спортсменов сидят на допинге — экс-следователь WADA

Участвовавший в расследовании допинговой-системы в России Джек Робертсон заявил, что почти 100% российских спортсменов сидят на допинге. И на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане чистые спортсмены опять будут соревноваться с допингистами.

Об этом бывший следователь Всемирного антидопингового агентства (WADA) написал в блоге The New York Times.

"Во время нашего расследования мы выяснили, что 99% российских спортсменов сидят на допинге. Мы поняли, что как только российский спортсмен попадает в сборную страны, у него просто нет выбора — либо допинг, либо конец карьеры. Спортсмены и тренеры были связаны с российскими врачами, которые разрабатывали допинговые режимы, а также продавали и хранили контролируемые вещества в зданиях Министерства спорта России", — написал он.

Робертсон раскритиковал решение МОК допустить российских спортсменов к Пхенчхану-2018.

"Решение МОК по России — это не наказание, а насмешка. Это сделано для того, чтобы защитить российские коммерческие и политические интересы", — считает он.

"Россия не только не признала свою вину, но и продолжает использовать допинг даже во время расследования. Все доказательства говорят о том, что допинговая система все еще работает. И МОК это знает.

Томас Бах — Невилл Чемберлен нашего времени. Решение МОК по России навеки запятнало олимпийскую хартию. МОК нужно напомнить, что Олимпиада прекрасно проживет без России, но не без олимпийских идеалов.

Будут выявлены случаи применения допинга в Пхенчхане-2018 или нет, но они там точно будут. Зрители и спортсмены должны уже сейчас понимать, что медальный зачет этой Олимпиады — временный, и будет изменяться в течение следующих лет после дисквалификаций", — подчеркнул Робертсон.

Напомним, 5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. На соревнованиях под олимпийским флагом смогут выступить только те, кто докажет свою непричастность к допинговым махинациям.