Ведущий защитник "Динамо" может продолжить карьеру в "Шахтере" — СМИ

Хачериди может стать игроком донецкого клуба бесплатно летом 2018 года.
Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в донецкий "Шахтер".
30-летний игрок может стать игроком донецкого клуба бесплатно летом 2018 года, сообщает ICTV.
Также "Шахтер" рассматривает вариант оформить переход уже в зимнее трансферное окно за символическую компенсацию.
Отметим, что "горняки" хотели купить Хачериди еще в 2013 году, но тогда Евгений решил остаться в столичном клубе.
Напомним, ранее сообщалось, что Хачериди может продолжить карьеру в Англии.