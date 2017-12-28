Ведущий защитник "Динамо" может продолжить карьеру в "Шахтере" — СМИ

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в донецкий "Шахтер".

30-летний игрок может стать игроком донецкого клуба бесплатно летом 2018 года, сообщает ICTV.

Также "Шахтер" рассматривает вариант оформить переход уже в зимнее трансферное окно за символическую компенсацию.

Отметим, что "горняки" хотели купить Хачериди еще в 2013 году, но тогда Евгений решил остаться в столичном клубе.

Напомним, ранее сообщалось, что Хачериди может продолжить карьеру в Англии.