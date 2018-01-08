Экс-тренер "Динамо" рассказал, что стало серьезным ударом для команды

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Анатолий Демьяненко заявил, что для команды потеря хорватского защитника Домагоя Виды является серьезным ударом.

Игрок был незаменимым, поскольку мог сыграть на разных позициях, рассказал экс-наставник в комментарии Dynamo.kiev.ua.

"… потеря Виды — это серьезный удар для команды… нужно как можно быстрее найти новых исполнителей и наигровать их. Нашим молодым игрокам еще не хватает опыта, а те легионеры, которые есть, скажу откровенно, меня не впечатлили", — отметил собеседник.

Напомним, контракт Домагоя Виды с "Динамо" истек 31 декабря 2017 года. В начале января 2018-го футболист на правах свободного агента официально пополнил ряды турецкого "Бешикташа".