"Собачьи вопросы". Боксер Усик дал резкую отповедь на вопрос о Крыме

Чемпион мира по боксу Александр Усик резко отреагировал на вопросы журналистов о статусе аннексированного Россией украинского полуострова Крым.

На пресс-конференции в Киеве боксер заявил, что не был в Крыму уже полгода, сообщает ZN.ua.

"Я не был в Крыму уже полгода. Отмечал праздники в Киеве со своей семьей. Я здесь живу уже много времени, дочка пошла в школу, дети - в садик. А в свой любимый город езжу, потому что у меня там кумовья, близкие. Я там родился, там крестился. Как говорится, когда начинаешь летать, не забывай, с кем ты ползал", - сказал спортсмен.

Усик вспомнил, что перед боем с Гловацки в Польше журналисты уже задавали ему вопросы о статусе Крыма. И заявил, что не намерен повторять свой ответ.

"Скажите мне, пожалуйста. Вот ваша цель - провоцировать меня и говорить вот такие глупости обо мне. Чтобы потом какие-то люди с не совсем нормальным мышлением говорили: "Ты пес, предатель". Я кого предал из вас, что вы мне такие собачьи вопросы задаете?", - сказал он.

Боксер назвал журналистов провокаторами и напомнил, что на всех своих поединках представляет Украину.

Напомним, во время рождественских праздников Усик встретился с блаженнейшим митрополитом Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием и приподнес ему подарок.