Стало известно, когда Гвоздик будет драться за титул временного чемпиона WBC

Украинский боксер-полутяжеловес, чемпион NABF (североамериканская боксерская федерация) Александр Гвоздик в марте встретится на ринге с французом Мехди Амаром.

На кону противостояния будет стоять титул временного чемпиона WBC, рассказал промоутер украинца Боб Арум BoxingTalk.

По его словам, противостояние состоится 17 марта в американском Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden.

Победитель будет обязан драться с триумфаторами боя между канадцем-чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Адонисом Стивенсоном и претендентом на титул шведом Баду Джеком.

Напомним, в августе 2017 года в США Александр Гвоздик победил техническим нокаутом американца Крэйга Бейкера и сохранил титул чемпиона NABF. Узнать подробности боя можно здесь.