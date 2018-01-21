Майк Тайсон считает лучшим боксером в мире "парня из Украины"

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон считает, что сейчас лучшим боксером является украинский чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко.

Боец всегда показывает себя с лучшей стороны, сказал Тайсон в интервью FightHype TV.

"Этого парня из Украины — Ломаченко…", — сказал экс-чемпион, отвечая на вопрос, о том, бои кого из нынешних спортсменов ему интереснее всего смотреть.

Напомним, в декабре 2017 года Василий Ломаченко поднялся на первое место обновленного рейтинга P4P (pound for pound) лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.