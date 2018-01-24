Россиянам запретили приносить флаг на трибуны Олимпиады-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил даже болельщикам приносить российский флаг на трибуны зимней Олимпиады-2018 в Южной Корее.

Такое решение комитет опубликовал на своем сайте.

"Флаги стран, не участвующих в Олимпийских играх — запрещены", — пояснили в оргкомитете Игр в Пхенчхане.

Стоит отметить, что сборная Россия отстранена от Игр. Ее представители будут выступать как "спортсмены-олимпийцы из России" под олимпийским флагом.

Флаги запрещено проносить на все соревнования Олимпиады-2018 и тренировочные объекты Игр.

Напомним, 23 января, в Киеве в Национальной филармонии состоялась торжественная церемония проводов олимпийской сборной Украины на XXIII зимние Игры,

Как известно, Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.