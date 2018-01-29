Свитолина повторила свой рекорд в рейтинге лучших теннисисток мира

Украинка Элина Свитолина поднялась с четвертой на третью строчку в новой версии рейтинга женской теннисной ассоциации (WTA).

Такое сообщение опубликовано на официальном интернет-портале организации.

В активе украинской теннисистки насчитывается сейчас 6085 очков.

Свитолиной удалось повторить свой собственный рекорд в рейтинге WTA. Сразу после турнира серии "Большого шлема" Australian Open, где она дошла до матчей 1/4 финала, теннисистка обошла Гарбинье Мугурусу и поднялась на третью строчку. Именно эту позицию Свитолина занимала с 11 сентября по 1 октября минувшего года.

На первом месте рейтинга WTA расположилась Каролин Возняцки (Дания), у нее 7965 очков, а на втором - Симона Халеп (Румыния,7715 очков).

Напомним, ранее Свитолину признали лучшей теннисисткой года в поединках на хардовом покрытии.