Уникальный Усик. Украинец совершил невероятный прыжок в рейтинге лучших боксеров планеты

Известный украинский боксер чемпион мира по версиям WBO и WBC в первом тяжелом весе Александр Усик установил уникальное достижение для своей весовой категории и заметно улучшил позиции в рейтинге лучших боксеров планеты, независимо от весовой категории.

Благодаря победе над Майрисом Бриедисом и объединению двух титулов в своем 14-м поединке, Усик превзошел рекорд легендарного американца Эвандера Холифилда, который в 1987-м году объединил пояса WBA и IBF в своем 15-м бою.

Кроме того, Александр стал вторым украинцем в истории, который объединил чемпионские пояса.

Обладать одновременно двумя поясами в своем весе среди украинцев удавалось лишь Владимиру Кличко, который в 2006-м году завоевал титулы по версии IBO и IBF, а через несколько лет завоевал WBO и WBA, пишет ТСН.

Кроме того, в рейтинге лучших боксеров планеты, независимо от весовой категории, который составлен авторитетным порталом BoxRec, украинский боксер расположился на 12-й позиции.

Благодаря победе над латышом Майрисом Бриедисом в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Усик поднялся сразу на 25 мест. Примечательно, что Усик обошел сильнейшего боксера России, чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева.

Лидером рейтинга является чемпион мира по версии WBC, WBA, The Ring и WBO в первом среднем весе Сауль Канело Альварес. Вторым в списке идет абсолютный чемпион в 1-м полусреднем Теренс Кроуфорд, а на третьем месте находится наш Василий Ломаченко.