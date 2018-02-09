Олимпиада-2018: расписание всех финалов соревнований

9 февраля 2018, 08:15

В Пхенчхан отправились 33 украинских спортсмена.

Стартуют XXIII зимние Олимпийские игры

В пятницу, 9 февраля, в южнокорейском Пхенчхане стартуют XXIII зимние Олимпийские игры.

Они будут седьмыми в истории Украины и на этот момент у нас семь выигранных медалей – пять в биатлоне и две в фигурном катании.

Отметим, что в Пхенчхан отправились 33 украинских спортсмена.

Украине прогнозируют рекордное количество медалей, но в то же время в Министерстве спорта говорят, что даже одна медаль уже будет успехом, пишет isport.ua.

Предлагаем Вашему вниманию расписание финалов зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Суббота, 10 февраля
09:15. Лыжные гонки. Женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон
12:00. Шорт-трек. Мужчины, 1500 м
13:00. Конькобежный спорт. Женщины, 3000 м
13:15. Биатлон. Женщины, 7.5 км, спринт
14:35. Прыжки с трамплина. Мужчины, средний трамплин NH

Воскресенье, 11 февраля
03:00. Сноуборд. Мужчины, слоупстайл
04:00. Горнолыжный спорт. Мужчины, скоростной спуск
08:15 Лыжные гонки. Мужчины, 15 км+15 км, скиатлон
09:00. Конькобежный спорт. Мужчины, 5000 м
11:50. Санный спорт. Мужчины, сани-одиночки
13:15. Биатлон. Мужчины, 10 км, спринт
14:00. Фристайл. Женщины, могул

Понедельник, 12 февраля
03:00. Сноуборд. Женщины, слоупстайл
05:20. Фигурное катание. Командное катание
06:45 Горнолыжный спорт. Женщины, гигантский слалом
12:10. Биатлон. Женщины, 10 км, гонка преследования
14:00. Фристайл. Мужчины, могул
14:00. Биатлон. Мужчины, 12.5 км, гонка преследования
14:30. Конькобежный спорт. Женщины, 1500 м
14:50. Прыжки с трамплина. Женщины, средний трамплин NH

Вторник, 13 февраля
03:00. Сноуборд. Женщины, хаф-пайп
08:00. Горнолыжный спорт. Мужчины, комбинация
12:00. Шорт-трек. Женщины, 500 м
12:30. Санный спорт. Женщины, сани-одиночки
13:00. Лыжные гонки. Женщины, спринт, классический стиль
13:00. Лыжные гонки. Мужчины, спринт, классический стиль
13:00. Конькобежный спорт. Мужчины, 1500 м
13:05. Керлинг. Дабл-микст

Среда, 14 февраля
03:30. Сноуборд. Мужчины, хаф-пайп
06:45. Горнолыжный спорт. Женщины, слалом
10:45. Лыжное двоеборье. Мужчины, малый (нормальный) трамплин + гонка 10 км
12:00. Конькобежный спорт. Женщины, 1000 м
13:05. Биатлон. Женщины, 15 км, индивидуальная гонка
13:20. Санный спорт. Мужчины, сани-двойки

Четверг, 15 февраля
03:30. Фигурное катание. Спортивные пары
04:00. Горнолыжный спорт. Мужчины, супер-гигант
06:30. Сноуборд. Мужчины, кросс
08:30. Лыжные гонки. Женщины, 10 км, свободный стиль
13:00. Биатлон. Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
13:00. Конькобежный спорт. Мужчины, 10000 м
14:30. Санный спорт. Командная эстафета

Пятница, 16 февраля
02:30. Скелетон. Мужчины, одиночки
05:15. Сноуборд. Женщины, кросс
08:00. Лыжные гонки. Мужчины, 15 км, свободный стиль
13:00. Конькобежный спорт. Женщины, 5000 м
13:00. Фристайл. Женщины, воздушная акробатика

Суббота, 17 февраля
03:00. Фигурное катание. Мужчины, одиночное катание
04:00. Горнолыжный спорт. Женщины, супер-гигант
05:30. Фристайл. Женщины, слоуп-стайл
11:30. Лыжные гонки. Женщины, 4х5 км, эстафета
13:15. Биатлон. Женщины, 12.5 км, масс-старт
13:20. Скелетон. Женщины, одиночки
14:00. Шорт-трек. Мужчины, 1000 м
14:30. Прыжки с трамплина. Мужчины, большой трамплин LH
15:00. Шорт-трек. Женщины, 1500 м

Воскресенье, 18 февраля
06:15. Фристайл. Мужчины, слоуп-стайл
06:45. Горнолыжный спорт. Мужчины, гигантский слалом
08:15. Лыжные гонки. Мужчины, 4х10 км, эстафета
13:00. Конькобежный спорт. Женщины, 500 м
13:00. Фристайл. Мужчины, воздушная акробатика
13:15. Биатлон. Мужчины, 15 км, масс-старт

Понедельник, 19 февраля
13:00. Конькобежный спорт. Мужчины, 500 м
13:15. Бобслей. Мужчины, экипажи-двойки
14:30. Прыжки с трамплина. Мужчины, большой трамплин LH, команды

Вторник, 20 февраля
03:00. Фигурное катание. Танцы на льду
03:30. Фристайл. Женщины, хаф-пайп
12:00. Шорт-трек. Женщины, 3000 м, эстафета
13:30. Биатлон. Смешанная эстафета
14:45. Лыжное двоеборье. Мужчины, большой трамплин + гонка 10 км

Среда, 21 февраля
04:00. Горнолыжный спорт. Женщины, скоростной спуск
06:15. Фристайл. Мужчины, ски-кросс
12:00. Лыжные гонки. Женщины, командный спринт, свободный стиль
12:00. Лыжные гонки. Мужчины, командный спринт, свободный стиль
13:00. Конькобежный спорт. Женщины, 2400 м, командная гонка преследования
13:00. Конькобежный спорт. Мужчины, 3200 м, командная гонка преследования
13:40. Бобслей. Женщины, экипажи-двойки

Четверг, 22 февраля
04:30. Фристайл. Мужчины, хаф-пайп
06:10. Хоккей. Женщины. Финальный матч
06:45. Горнолыжный спорт. Мужчины, слалом
12:00. Шорт-трек. Мужчины, 500 м
12:00. Шорт-трек. Женщины, 1000 м
12:00. Шорт-трек. Мужчины, 5000 м, эстафета
12:20. Лыжное двоеборье. Мужчины, командное перв-во, трамплин+эстафета 4x5 км
13:15. Биатлон. Женщины, 4х6 км, эстафета

Пятница, 22 февраля
02:30. Сноуборд. Женщины, биг-эйр
03:00. Фигурное катание. Женщины, одиночное катание
06:15. Фристайл. Женщины, ски-кросс
07:30. Горнолыжный спорт. Женщины, комбинация
12:00. Конькобежный спорт. Мужчины, 1000 м
13:15. Биатлон. Мужчины, 4х7.5 км, эстафета

Суббота, 23 февраля
03:00. Сноуборд. Мужчины, биг-эйр
04:00. Горнолыжный спорт. Командное первенство
05:00. Сноуборд. Женщины, параллельный гигантский слалом
05:00. Сноуборд. Мужчины, параллельный гигантский слалом
07:00. Лыжные гонки. Мужчины, 50 км, масс-старт, классический стиль
08:35. Керлинг. Мужчины
13:00. Конькобежный спорт. Женщины, масс-старт
13:00. Конькобежный спорт. Мужчины, масс-старт

Воскресенье, 24 февраля
02:05. Керлинг. Женщины
02:30. Бобслей. Мужчины, экипажи-четверки
06:10. Хоккей. Мужчины. Финальный матч
08:15. Лыжные гонки. Женщины, 30 км, масс-старт, классический стиль

Прямая трансляция церемонии будет показана 9 февраля на телеканале UA:ПЕРШИЙ. Начало программы – в 13:00. Кроме того, трансляцию из Пхенчхана организует канал Eurosport 1.

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Южная Корея Олимпиада Пхенчхан
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