Турнир UFC 221. Все видео вечера

В австралийском городе Перт 10 февраля прошел турнир UFC 221.

В главном бою вечера встречались Йоэль Ромеро и Люк Рокхолд. Изначально Ромеро претендовал "временное чемпионство" UFC, однако провалил взвешенивание и потому титул в этом бою не разыгрывался.

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Йоэль Ромеро нокаутировал Люка Рокхолда в главном бою турнира UFC 221, который прошел в австралийском Перте. В третьем раунде кубинец нанес тяжелый удар в область виска, затем стал добавить, после чего рефери пришлось остановить поединок.Ромеро провалил взвешивание, и для него в бою не разыгрывался титул "временного" чемпиона UFC в легком весе.

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Полное видео боя вечера Йоэль Ромеро - Люк Рокхолд.

Йоэль Ромеро нокаутировал Люка Рокхолда в главном бою турнира UFC 221, который прошел в австралийском Перте. В третьем раунде кубинец нанес тяжелый удар в область виска, затем стал добавить, после чего рефери пришлось остановить поединок.Ромеро провалил взвешивание, и для него в бою не разыгрывался титул временного чемпиона UFC в легком весе.

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