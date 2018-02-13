На Олимпиаде-2018 американка вылетела из саней на скорости 110 километров в час, видео

На зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане американская саночница Эмили Суини на большой скорости выпала из саней во время четвертого заезда.

Спорстменка допустила грубую ошибку, когда направляла сани во время крутого поворота, сообщает Газета.ru.

Девушка чудом не вылетела за пределы трассы, от серьезных травм ее спасло ограждение. Спортсменка до финиша добралась самостоятельно, после чего экстренно была госпитализирована медиками.

Позже стало известно, что жизни и здоровью американской саночницы ничего не угрожает.

Напомним, это не первый подобный инцидент на Олимпиаде-2018. Ранее украинский саночник Андрей Мандзий во время первого заезда выпал из саней, но смог быстро забраться обратно и закончить гонку.