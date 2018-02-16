"И не выиграли, и не проиграли". Тренер "Динамо" рассказал, почему греки вырвали ничью

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал ничью с греческой командой АЕК в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Об ошибках и успехах команды на поле в Афинах он сказал на послематчевой пресс-конференции, передает Tribuna.

"Динамо" и не выиграло, и не проиграло — мы сегодня провели только первый тайм нашей двухматчевой дуэли с АЕК. Удалось забить гол на чужом поле. Не удалось довести матч до победы. В контратаках нам нужно было играть смелее. Понятно, что во втором тайме мы уже в большей степени позиционно оборонялись, но отработали надежно, за исключением момента с пропущенным голом, где недоработали. Владение мячом во втором тайме было больше у АЕК, но по темпу мы выдержали", - прокомментировал он.

Хацкевич отметил, что после первого тайма счет команду устраивал и игра стала менее активной. Он заявил, что матч для футболистов был сложным.

"Соперник после перерыва начал быстрее двигаться, и нам пришлось тяжело — не забывайте, что сегодня мы проводили свой первый официальный матч года", - сказал он.

Тренер обвинил соперников и хозяев поля в "домашнем судействе". Пропустившего гол вратаря "Динамо" Дениса Бойко Хацкевич попытался защитить.

"Вы заметили ошибку Бойко, она, конечно, имела место, и мы разберем этот момент. Но ведь были также и моменты, когда Денис сыграл просто здорово", - добавил он.

Хацкевич отметил, что отсутствие получивших желтые карточки греческих футболистов на повторной встрече в Киеве 22 февраля, очевидно, на игру не повлияет. Он убежден, что главный тренер АЕКа легко найдет им достойную замену.

Напомним, киевское "Динамо" 15 февраля в Афинах сыграло вничью с греческим АЕКом на выезде в матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок завершился вничью - 1:1.