Норвегия вышла в лидеры, Украина получила первое золото. Призеры очередного дня Олимпиады-2018

18 февраля 2018, 21:48

Сборная Германии переместилась на вторую позицию, а третью, по-прежнему, занимают Нидерланды.

Александр Абраменко стал первым украинцем, завоевавшим золото на Олимпиаде-2018 Фото: EPA/UPG

По итогам 18 февраля на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчане лидером медального зачета стала команда Норвегии с девятью золотыми наградами. Германия впервые опустилась на второе место, хотя ее спортсмены тоже добавили в копилку сборной девять медалей.

На третей строчке турнирной таблицы основательно закрепилась команда Нидерландов, у нее сегодня шесть высших наград, сообщает Новое время.

Для украинских болельщиков этот олимпийский день стал особенным: атлет Александр Абраменко получил первое для Украины золото. Благодаря этому сборная Украины поднялась на 17-ю позицию в общем зачете и делит ее со сборной Польши.

В результате ожесточенной борьбы медали были распределены следующим образом:

Горные лыжи. Супергигант Мужчины

1. Марсель Хиршер (Австрия) 
2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия)
3. Алексис Пинтуро (Франция)

Фристайл. Лыжный слоупстайл. Мужчины

1. Ойстейн Браатен (Норвегия)
2. Ник Гоеппер (США) 
3. Алекс Болье-Маршан (Канада) 

Лыжные гонки. Эстафета. Мужчины

1. Норвегия
2. ОАР
3. Франция

Биатлон. Масс-старт. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция)
2. Симон Шемп (Германия)
3. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия)

Фристайл. Акробатика. Мужчины

1. Александр Абраменко (Украина)
2. Цзя Цзунян (Китай)
3. Илья Буров (ОАР)

Конькобежный спорт. 500 м. Женщины

1. Нао Кодаира (Япония)
2. Сан Хва Ли (Южная Корея)
3. Каролина Эрбанова (Чехия)

Турнирная таблица Фото: pyeongchang2018.com

Напомним, украинский спортсмен Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в мужском фристайле, исполнив в финальной попытке прыжок Back Full-Full-Double Full, который до этого он делал лишь на тренировках. В Сети опубликовано видео феноменального прыжка.

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Германия Нидерланды Норвегия Олимпиада-2018 золотые медали Александр Авраменко
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