В Харькове подрались фанаты "Шахтера" и "Ромы". Итальянцев эвакуировала полиция, видео

В Харькове на площади Свободы 21 февраля накануне матча между донецким "Шахтером" и итальянской "Ромой" фаны этих футбольных клубов устроили массовую драку.

Свидетели инцидента опубликовали видео в Facebook. Они утверждают, что болельщики жестоко кидали друг в друга крупные кирпичи.

Случайным прохожим приходилось обходить место происшествия стороной, чтобы случайно не пострадать от агрессии футбольных болельщиков.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вынуждены были эвакуировать итальянских фанатов. В результате потасовки никто не пострадал.

Напомним, в Харькове на стадионе "Металлист" завершился первый матч плей-офф - 1/8 финала - Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" обыграл итальянскую "Рому.

