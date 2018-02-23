Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Стал известен соперник киевского "Динамо"

Всего на данной стадии турнира между собой сойдутся 16 клубов.
В пятницу, 23 февраля, в швейцарском городе Ньон, в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона 2017/2018.
Пары команд сложились следующим образом:
Лацио (Италия) – Динамо (Украина);
Лейпциг (Германия) – Зенит (Россия);
Атлетико М (Испания) – Локомотив (Россия);
ЦСКА (Россия) – Лион (Франция);
Марсель (Франция) – Атлетик Бильбао (Испания);
Спортинг (Португалия) – Виктория Плзень (Чехия);
Боруссия Д (Германия) – Зальцбург (Австрия);
Милан (Италия) – Арсенал (Англия).
Первые матчи 1/8 финала состоятся 8 марта, а ответные — 15 марта.
Напомним, "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы прошло греческий "АЕК".