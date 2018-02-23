Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Стал известен соперник киевского "Динамо"

В пятницу, 23 февраля, в швейцарском городе Ньон, в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона 2017/2018.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter