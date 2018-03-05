Ломаченко рассказал, какой гонорар получил за бой с Ригондо

Украинец, чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко заявил, что за бой с кубинцем Гильермо Ригондо получил гонорар в размере 1,2 миллиона долларов.

С полученной суммы он еще должен был уплатить налоги, а также заплатить тренерам, менеджерам, рассказал боец в программе "Зе Интервьюер".

"За бой с Ригондо был 1,2 миллиона долларов… За первый бой в профессионалах я получил 100 или 150 тысяч долларов. Но эта сумма только звучит так громко. Еще налоги, туда-сюда и на руках только 30-40 осталось", — рассказал спортсмен.

Напомним, Василий Ломаченко в декабре 2017 года в американском Нью-Йорке в легендарном спортивном зале Madison Square Garden защитил свой титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, победив Гильермо Ригондо.