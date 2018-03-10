"Их надо лечить". Сабо рассказал о скандальных футболистах в "Динамо"

Киевскому "Динамо" нужно избавиться от скандальных игроков, потому что их поведение может нарушить атмосферу в команде, заявил бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо.

"Не удивлюсь, если в паре с Хачериди на скамейке окажется Гармаш. Вы посмотрите, что он вытворяет. Мне жаль Хацкевича, ведь ему трудно. Он борется то с Гармашем, то с Хачериди. Нельзя так подводить команду. Если Хачериди хочет покинуть киевский клуб, то пусть идет. У "Динамо" есть молодые футболисты, которые достойно заменят. Не такой он великий игрок, чтобы потерять мотивацию. Не уверен, что если Хачериди перейдет в другой клуб, то будет там основным игроком. Я бы на его месте держался за "Динамо" и до конца своей карьеры выступал за киевлян", — отметил он.

Он подчеркнул, что Гармаш и Хачериди регулярно подводят свою команду.

"Я разговаривал с врачами и они говорили, что Хачериди и Гармаш — нездоровые люди. Их надо лечить. Работайте с ними днем и ночью. А если не поможет, тогда — до свидания.

У меня не было таких футболистов. А если бы они были, то сказал бы, чтобы шли в другую команду. Нет смысла воспитывать, тем более, когда человеку столько лет. У тренерского штаба работы очень много. Что с ним нянчиться будут, или как? У него есть жена и ребенок. Он взрослый человек. Это все странно и очень неприятно. Гармаш должен это понимать, а если не понимает, то его нужно отпускать в другой клуб. Пусть идет. Хачериди и Гармаша надо продать, если на них есть спрос", — заявил Сабо footboom.com.

Напомним, 8 марта киевское "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лига Европы сыграло результативную ничью с римским "Лацио". После матча, получив вторую желтую карточку, удаление "заработал" Денис Гармаш.