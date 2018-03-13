"Рома" - "Шахтер" 1-0. Команда Фонсеки вылетела из Лига Чемпионов. Видео-обзор, фото.

Во вторник, 13 марта, на поле стадиона "Стадио Олимпико" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов сошлись римский клуб "Рома" и донецкий клуб "Шахтер".

Первый тайм прошел пассивно со стороны обеих команд, во втором "Рома", которой нужно было забивать после выездного поражения 1:2 не слишком большими силами, но пошла вперед. Этого хватило для гола, который в итоге стал победным: на 54 минуте прошла шикарная передача от Стротмана , Джеко вышел один на один с Пятовым, который не сумел спасти команду.

"Шахтер" после пропущенного гола начал прессинговать, но без особенных успехов. "Рома" выглядела гораздо уверенней в контроле мяча и гораздо опасней в контратаках. Одна из таких на 78 минуте завершилась удалением Ивана Ордеца, который срубил выходящего на свидание с Пятовым Джеко.

После удаления на поле произошла потасовка, которая началась с того, что Феррейра, возмущенный действиями боллбоя, вытолкнул мальчика за щиты.

Оставшись в меньшинстве, "горняки" парадоксальным образом стал действовать острее,

Лучший свой шанс "Шахтер" упустил на 89 минуте, когда Алан Патрик, заработав штрафной в 28 метрах от ворот, сам его исполнил, сделав это неудачно, отправив мяч в стенку. Финальный штурм был напряженный, но не опасный. Команда Пауло Фонсеки прощается с Лигой Чемпионов, "Рома" впервые за десять лет выходит в 1/4 турнира.

Лига чемпионов. 1/8-я финала. Ответный матч

13-е марта. Италия. Рим. "Стадио Олимпико"

Арбитр – Ундиано Мальенко (Испания)

"Рома" (Рим, Италия) - "Шахтер" (Донецк, Украина) 1:0

Голы: Эдин Джеко 52

"Рома": Алисон Бекер – Алессандро Флоренци, Костас Манолас, Федерико Фасио, Александар Коларов - Кевин Стротман, Раджа Найнгголан, Даниэле Де Росси - Диего Перотти, Эдин Джеко (Стефан Эль-Шаарави 89), Дженгиз Ундер (Жерсон 65)

"Шахтер": Андрей Пятов - Богдан Бутко, Иван Ордец, Ярослав Ракицкий, Исмаили - Фред, Тарас Степаненко (Алан Патрик 74) - Марлос (Дентиньо 82), Тайсон, Бернард - Факундо Феррейра

Предупреждения: Алессандро Флоренци 39, Костас Манолас 54 - Тарас Степаненко 71, Фред 76, Факундо Феррейра 80

Удаление: Иван Ордец 79

Первый матч – 1:2