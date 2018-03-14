"Бавария" на выезде обыграла "Бешикташ" и вышла в 1/4 финала ЛЧ. Видео-обзор

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бешикташ" дома уступил "Баварии".

Встреча проходила на стадионе "Водафон Арена" и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей голы на свой счёт записали Тьяго Алькантара и Сандро Вагнер. Ещё один мяч провёл в собственные ворота игрок "Бешиткаша" Гёкхан Генюл. За турецкую команду отличился Вагнер Лав.

Напомним, первый матч этих команд в Мюнхене завершился разгором турков со счетом 5:0.

Бешикташ (Турция) - Бавария ( 1:3

Вагнер Лав 59 - Тьяго Алькантара 18, Гёкхан Генюл 46 (авт.), Сандро Вагнер 84

Бешикташ: Толга Зенгин, Рикарду Куарежма, Огузхан Озьякуп, Мустафа Пектемек, Гари Медель, Джермейн Ленс (Андерсон Талиска 60), Толгай Арслан (Атиба Хатчинсон 60), Неджип Уйсал, Вагнер Лав (Райан Бабель 75), Гёкхан Генюл, Джанер Эркин

Бавария: Свен Ульрайх, Матс Хуммельс (Никлас Зюле 46), Тьяго Алькантара (Хамес Родригес 35), Франк Рибери, Хави Мартинес, Роберт Левандовски (Сандро Вагнер 68), Рафинья, Жером Боатенг, Артуро Видаль, Томас Мюллер, Давид Алаба

Предупреждения: Атиба Хатчинсон 64, Огузхан Озьякуп 71 - Матс Хуммельс 37, Жером Боатенг 42, Рафинья 63