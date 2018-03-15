Лига Европы. 1/8 финала. "Динамо" - "Лацио": анонс матча и расписание телетрансляций

Результативная ничья и два забитых гола в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона 2017/2018 против римского клуба "Лацио" дает киевскому "Динамо" хорошие шансы на выход в следующий этап турнира.

Однако в поединке с римлянами, имеющими в своем составе хороших атакующих игроков, играть киевлянам исключительно на "ноль" было бы в достаточно степени опасно, считают журналисты портала "Football.ua".

"Мы же уделим особое внимание обороне, но при поддержке болельщиков будем искать счастье у чужих ворот", - пообещал главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич.

В составе киевлян по прежнему травмированы полузащитник Сергей Сидорчук и вратарь Георгий Бущан. Кроме того, не сможет сыграть заработавший дисквалификацию в римском матче Деним Гармаш. Однако Никита Корзун уже приступил к работе в общей группе.

У "Лацио" из-за травмы не сыграет один из лидеров Сергей Милинкович-Сави, но успел вернуться в строй Луис Альберто.

Ориентировочные составы:

Динамо: Бойко - Пиварич, Кадар, Хачериди, Кендзера - Буяльский, Шепелев - Цыганков, Шапаренко, Морозюк - Беседин

Лацио: Стракоша - Луис Фелипе, де Врей, Раду - Баста, Пароло, Лейва, Альберто, Лулич - Андерсон - Иммобиле.

Прямая трансляция матча начнется с 20.00 на телеканалах "Украина" и "Футбол 1"

Напомним, ранее букмекеры назвали фаворита в паре "Динамо - Лацио".