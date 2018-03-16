Тренер "Лацио" объяснил значимость победы римлян над "Динамо"

Главный тренер римского "Лацио" Симоне Индзаги заявил, что киевское "Динамо" очень мало проигрывает в Европе, особенно на своем поле, поэтому победа его подопечных над клубом становится от этого еще более значимой.

Римляне заслужили победу в матче, рассказал он после игры, говорится на сайте столичной команды.

"В этом сезоне мы выиграли Суперкубок страны (Италии — Ред.), было много хороших матчей в нашем исполнении, поэтому я ожидал, что... нам удастся достичь положительного для себя результата", — отметил наставник.

Напомним, вечером 15 марта в Киеве прошел ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Лацио", местная команда проиграла со счетом 0:2 и вылетела с турнира. Узнать больше о противостоянии можно здесь.