В Полтаве обчистили квартиру экс-игрока сборной Украины по футболу

В Полтаве обокрали квартиру нападающего местного футбольного клуба "Ворскла" Владислава Кулача, экс-игрока молодежной сборной Украины, вынесли 50 тысяч долларов и 10 тысяч евро.

Спортсмен обратился с заявлением в полицию о преступлении в ночь на понедельник, 19 марта, пишет "Полтавщина спорт".

"По непроверенным данным, из квартиры также вынесли 300 тысяч гривень", — отметило издание.

Напомним, 18 марта в Киеве "Ворскла" играла с местным "Динамо" и уступила со счетом 0:4. Права на Владислава Кулача принадлежат донецкому "Шахтеру", 4 июня 2013 года он впервые выступил за украинскую молодежную сборную (играла командой Словении).