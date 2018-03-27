"Присягнул России": Призер-чемпион из Украины сменил гражданство

Уроженец Запорожья, спортсмен-гимнаст Олег Степко, защищавший цвета Украины и Азербайджана, получил российское гражданство и планирует в апреле нынешнего года выступить на первенстве РФ в Казани.

Соответствующее сообщение во вторник, 27 марта, опубликовало новостное агентство "ТАСС" со ссылкой на тренера спортсмена Владимира Кочнева.

"Длительный процесс оформления российского гражданства завершен, в конце прошлой недели он принес присягу гражданина России. Сегодня (27 марта) он должен уже получить паспорт. Теперь в его планах значится выступление на чемпионате России", -сказал он.

К слову, в 2013 году Степко принес Украине золотую медаль чемпионата Европы в упражнении на брусьях, а в 2015 году завоевал для Азербайджана бронзовую медаль чемпионата мира, выступая на этом же снаряде. В минувшем году гимнаст переехал в Россию и сейчас тренируется в Новосибирске.

Напомним, ранее сообщалось о том,что украинский гимнаст завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира.