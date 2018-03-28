Шевченко оценил игру сборной Украины против Японии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что в целом доволен игрой своих подопечных против команды Японии, на протяжении почти всего матча украинцы контролировали ход противостояния, создавали моменты, могли забить больше, чем два мяча.

Японцы продемонстрировали солидную, достойную игру, рассказал специалист на пресс-конференции после матча, приводит его слова сайт Федерации футбола Украины.

"Я доволен игрой команды в целом. Второй матч уже был лучше предыдущего (первый был сыгран со сборной Саудовской Аравии — Ред.) в плане контроля мяча и контроля игры, как я уже говорил, кроме момента с пропущенным голом и последних минут, когда мы сами усложнили себе задачу", — отметил наставник.

Напомним, вечером 27 марта в бельгийском городе Льеж на стадионе "Морис Дюфран" прошел товарищеский матч между сборными Украины и Японии, игра завершилась со счетом 2:1. Узнать больше о противостоянии можно здесь.