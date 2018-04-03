Лига Чемпионов. 1/4 финала. "Ювентус" - "Реал": анонс матча, расписание ТВ-трансляции и котировки букмекеров

Менее чем через год после проигранного "Ювентусом" "Реалу" финального матча Лиги Чемпионов слепой жребий вновь свел грандов европейского футбола – на стадии 1/4 финала.

Кадровая ситуация в обоих клубах сложилась в пользу мадридцев, сообщает портал "Football".

Наставник "Реала" Зинедин Зидан сможет выставить на игру самый "боевой" состав. Травму имеет лишь запасной защитник Начо. А вот его туринскому "визави" Массимилиано Аллегри придется немало поломать голову по поводу того, как нужно заменить дисквалифицированных Мехди Бенатью и Миралема Пьянича. Можно уверенно спрогнозировать, что в первом матче ни "Реал", ни "Ювентус" не станут рисковать. Разве что туринцы на правах хозяев попытаются быть более активными и будет стараться чаще атаковать − чтобы обеспечить нужный задел перед ответным поединком, но бездумно "оголять тылы" и осаждать ворота мадридцев они точно не станут.

Букмекеры считают, что фаворитом данного матча является "Реал". В PariMatch дают на победу мадридцев коэффициент 2.45, на победу "Ювентуса" – 3.10, на ничью – 3.25.

По мнению конторы Bwin, вероятность победы "Реала" составляет 2.40, триумф туринцев оценивается в 3.10, а ничья – в 3.25.

В William Hill дают 2.40 на победу "Реала", 3.00 – на победу "Ювентуса", и 3.20 на ничью.

В свою очередь bet365 оценивает шансы мадридцев в 2.45, туринцеы – в 3.20, и дает 3.25 на ничью.

"Ювентус" - "Реал"

Вторник, 21:45, Турин, Италия, "Альянц Стэдиум". Главный арбитр — Джюнейт Чакыр (Турция).

Прямая трансляция − телеканал "Футбол 1".

Ориентировочные составы:

"Ювентус": Буффон — Де Шильо, Бардзальи, Кьеллини, Асамоа — Хедира, Матюиди — Куадрадо, Дибала, Коста — Игуаин

"Реал": Навас — Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос — Иско — Бензема, Роналду

Напомним, ранее сообщалось о том, что капитан "Реала" Серхио Рамос сбежал в туалет посреди матча.