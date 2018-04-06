"Подло, не по-людски". Травмированный Милевский раскритиковал минский клуб

Украинский нападающий белорусского футбольного клуба "Динамо-Брест" Артем Милевский считает, что соперник команды — минский "Луч" — после того, как он получил травму, поступили "подло и не по-людски".

Команда из столицы Беларуси Минска — "деревня", написал спортсмен на своей странице в Instagram.

"Больше всего я зол на то, что никто не извинился за такое. Это подло и не по-людски… С победой нас, "Динамо-Брест", — отметил форвард.

Ранее сообщалось, что в матч 2-го тура чемпионата Беларуси "Динамо-Брест" — "Луч" Артем Милевский столкнулся с соперником, неудачно приземлился на газон, получил травму руки, его забрала скорая помощь.