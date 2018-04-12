В Киеве у вице-капитана сборной Украины угнали джип — СМИ

В ночь на среду, 11 апреля, в Шевченковском районе Киева у вратаря донецкого "Шахтера", вице-капитана сборной Украины Андрея Пятова угнали внедорожник Audi Q7.

Инцидент произошел на ул. Шолуденко, пишет "Обозреватель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По факту случившегося полиция начала уголовное производство по ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса.

Напомним, в марте в Полтаве обокрали квартиру нападающего местного футбольного клуба "Ворскла" Владислава Кулача, экс-игрока молодежной сборной Украины, вынесли 50 тысяч долларов и 10 тысяч евро.