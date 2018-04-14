"Шахтер" — "Динамо". Анонс центрального матча 27-го тура Премьер-лиги

В субботу, 14 апреля, в Харькове в рамках 27-го тура УПЛ в ключевом матче в борьбе за чемпионский титул сойдутся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

"Шахтеру" вполне может хватить и ничьей, дабы сохранить шестиочковый гандикап от вечного оппонента. Киевлянам, в свою очередь, необходима победа и только победа, отмечает football.ua.

По уровню игры команда Паулу Фонсеки все же смотрится предпочтительнее. Нынешней весной дончане просто-таки катком проезжают по одному сопернику за другим, заслуженно приближаясь к золотым медалям. "Динамо" тоже вроде бы добывает результат, вот только делает это, за несколькими исключениями, не столь убедительно…

Основные надежды тренерского штаба номинальных хозяев сводятся к возвращению в строй Марлоса и Тараса Степаненко, получивших небольшие повреждения. У "Динамо" в этом плане также не все гладко. В поединке недельной давности с "Зарей" (4:0) травмировался Николай Шапаренко, и пока непонятно, сможет ли молодой хавбек помочь партнерам в Харькове.

Ориентировочные составы:

"Шахтер": Пятов — Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Фред — Марлос, Тайсон, Дентиньо – Феррейра

"Динамо": Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Ротань, Гармаш, Буяльский — Цыганков, Вербич — Беседин

Отметим, что матч начнется в 17:00, на ОСК "Металлист". Арбитр — Константин Труханов. Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2".

Напомним, 22 октября прошлого года матч между "Динамо" и "Шахтером" закончился вничью 0:0.