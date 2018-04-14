"Шахтер" — "Динамо". Минимальная победа киевлян в Харькове: фото и видео

В субботу, 14 апреля, в Харькове состоялся центральный матч 27-го тура УПЛ, в котором встречались "Шахтер" и "Динамо". Игра завершилась минимальной победной подопечных Александра Хацкевича со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече был проведен на 32 минуте поединка. Владимир Шепелев, воспользовавшись ошибкой Давида Хочолавы, пробил точно в угол ворот "горняков".

Кроме забитого мяча в матче было еще две перекладины — сначала Томаш Кендзера пробил в каркас Андрея Пятова, а через несколько минут уже Марлос попал в перекладину, упустив таким образом возможность сравнять счет в игре.

Вторая половина встречи прошла под диктовку команды Паулу Фонсеки, однако "Динамо" все же сумело сохранить победный счет на табло.

"Шахтер" — "Динамо" 0:1

Голы: Шепелев, 32

"Шахтер": Пятов — Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Степаненко (Дентиньо, 70), Фред — Марлос (Кайоде, 83), Алан Патрик (Коваленко, 83), Тайсон — Феррейра

"Динамо": Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич — Цыганков, Шепелев, Буяльский (Ротань, 60), Вербич — Гармаш (Мораес, 82) — Беседин (Мбокани, 65)

Предупреждения: Гармаш, Вербич, Шабанов, Мбокани – Феррейра, Ракицкий, Хочолава, Тайсон

Удаление: Тайсон, 90+4

Таким образом, переиграв "Шахтер", команда Александра Хацкевича сократила отставание от "горняков" в турнирной таблице - теперь киевляне имеют в своем активе 60 баллов. "Шахтер", в свою очередь, остался с 63 очками.