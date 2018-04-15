Опубликовано видео с трибун странного стадиона-"сквозняка" к ЧМ-2018

В российском Екатеринбурге на построенной к ЧМ-2018 арене состоится тестовый матч.

При этом стадион знаменит своими временными трибунами за воротами — металлические конструкции выделяются на общем фоне и выглядят необычно и устрашающе.

На зрительских места побывали российские журналисты и засняли вид с самой верхней точки. В комментариях к видео эти трибуны называют самыми страшными среди всех стадионов предстоящего чемпионата мира по футболу-2018.

- По степени надежности временные трибуны превосходят даже железобетонные аналоги внутри чаши, - уверяют строители pic.twitter.com/lmaPa1X63o — Mike Goncharov (@gribo4ki) April 14, 2018

Подъем на временные трибуны в Екб. Фитнес-зарядка) pic.twitter.com/xL0WsbFFdG — Mike Goncharov (@gribo4ki) April 14, 2018

Вид с верхней точки временных трибун. pic.twitter.com/WiAFtsZnWG — Mike Goncharov (@gribo4ki) April 14, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что на две синхронно вынесенные трибуны будут продавать самые дешевые билеты только для россиян.