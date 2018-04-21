В Киев привезли трофеи Лиги чемпионов, опубликованы фото и видео

В субботу, 21 апреля, в Киеве прошла церемония передачи кубков Лиги чемпионов УЕФА мэру города Виталию Кличко и президенту Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрею Павелко.

Кубки передали послы финалов мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА Андрей Шевченко и Ия Андрущак. Их встретил в центре города коллектив барабанщиц, который исполнил композицию на мотив гимна Лиги чемпионов. На центральной улице Киева прошел парад с выступлениями музыкальных и танцевальных коллективов.

Праздничное шествие направилось к зданию Киевской городской государственной администрации, где состоялась церемония передачи кубков, сообщает пресс-служба ФФУ.

Напомним, ранее стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Лига Чемпионов.

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