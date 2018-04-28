Премьер-лига: прогнозируемая победа лидера и битва аутсайдеров, видео голов

28 апреля 2018, 19:57

В Киеве на стадионе "Оболонь-Арена" "Сталь" (Каменское) принимала одесский "Черноморец". Матч завершился со счетом 2:1 в пользу одесского клуба.

В УПЛ сыграны матчи очередного тура

В Украине сыграны матчи очередного, 29-го тура УПЛ. В субботу состоялись матчи "Карпаты" — "Александрия", "Зірка" — "Олимпик" и "Сталь" — "Черноморец".

Отметим, что три субботних поединка были сыграны в рамках соревнований шестерки чемпионата Украины, команды которой сражаются за выживание в элите.

"Карпаты" — "Александрия" 1:2

Голы: Нестеров, 4 – Банада, 35, Ситало, 52.

"Карпаты": Шевченко, Лобай, Нестеров (Санчес, 75), Мирошниченко, Вербный, Карраскаль, Эрбес (Варгас, 63), Мякушко, Швед (Акулинин, 81), Гуцуляк, Ди Франко.

"Александрия": Панькив, Гитченко, Цуриков, Бондаренко, Пашаев, Запорожан, Довгий, Грицук (Протасов, 76), Банада, Ситало (Бацула, 72), Пономарь (Шендрик, 90).

Предупреждения: Лобай, Гуцуляк, Карраскаль – Довгий, Банада.

В Кропивницком состоялся поединок "Зірка" - "Олимпик".  Хозяева победили со счетом 2:0.

"Зірка" — "Олимпик" 2:0

Голы: Петров, 64, Чичиков, 75.

"Зірка": Паст, Гафети, Полегенько, Братков, Ованесян, Билоног, Драченко, Загальский (Аверьянов, 70), Гедж (Дришлюк, 88), Чичиков (Збунь, 77), Петров.

"Олимпик": Кичак, Кулинич, Снурницын, Немчанинов, Доронин (Беленький, 66), Пасич (Леонидас, 73), Цимбалюк, Хомутов, Пасич, Мищенко (Очигава, 89), Балашов.

Предупреждения: Оганесян, Драченко – Доронин, Пасич, Мищенко, Немчанинов, Снурницын, Цымбалюк.

В Киеве на стадионе "Оболонь-Арена" "Сталь" (Каменское) принимала одесский "Черноморец". Матч завершился со счетом 2:1 в пользу одесского клуба.

"Сталь" — "Черноморец" 1:2

Голы: Климчук, 22 – Третьяков, 25, Бобко, 65.

"Сталь": Пеньков, Джонатан, Грачев, Ощипко, Климчук, Задерака (Копытов, 62), Месхи (Тиаго Ромуло, 78), Мысык, Костенко (Хоцяновский, 46), Эберт, Кузик.

"Черноморец": Новак, Смирнов, Люлька, Жунич, Ковалец, Бобко, Третьяков (Черний, 68), Ориховский, Татарков (Гуччи, 85), Романюк, Гладкий (Бамба, 90).

Предупреждения: Месхи – Ковалец.

А накануне вечером, 27 апреля, "Мариуполь" принимал лидера чемпионата — донецкий "Шахтер".

Игра закончилась минимальной победой горняков - 1:0. Матч прошел в спокойном темпе при минимуме острых моментов. Победу чемпиону Украины принес точный удар нигерийца Кайоде на 65-й минуте.

"Мариуполь" — "Шахтер" 0:1

Голы: Кайоде, 65.

"Мариуполь": Гальчук — Насонов, Дава, Белый, Быков (Авагимян, 87), Демири — Неплях (Билоконь, 80), Дедечко, Мишнев, Тищенко — Диденко (Мурза, 80).

"Шахтер": Пятов — Бутко (Петряк, 71), Хочолава, Ордец, Исмаили – Алан Патрик (Бланко-Лещук, 65), Фред — Зубков, Коваленко, Тайсон – Кайоде (Малышев, 84).

Предупреждения: Неплях — Тайсон, Хочолава.

Напомним, ранее тренер "Шахтера" обвинил подопечных в слабой игре из-за обидного поражения.

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Мариуполь Шахтер Карпаты Черноморец Премьер-лига Олимпик УПЛ Сталь Александрия Зирка
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