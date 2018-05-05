"Бий його!". Боксер-профессионал рассказал о бескультурье украинских болельщиков

Аудитория спортивных болельщиков в Украине и в Европе сильно отличается, заявил украинский боксер Денис Беринчик.

"Отличия колоссальные. Люди, которые приходят смотреть бокс на Олимпийских играх, не придут с алкоголем и не начнут орать "Бий його!", как делают у нас в Украине. Мы отстаем в плане культуры. Советское пространство нас еще не отпустило. Сколько мы уже уходим от этой советчины, но никак не уйдем. Остатки прошлого не дают развиваться остальным. Хотя я сам двигаюсь вперед, пусть и свидетельство о рождении у меня СССР", — сказал Беринчик в интервью tribuna.com.

Вместе с тем он подчеркнул, что поведение болельщиков его не раздражало.

"Я просто недоумеваю: как ты можешь мне подсказывать, если ты ни разу не видел, что мы отрабатываем? Те комбинации, которые они подсказывают, слабые, и от них можно пострадать. Людям кажется, что они во всем разбираются", — также отметил украинский боксер.

Напомним, ранее римский "Лацио" призывал своих фанатов не ехать в Украину из-за проблем с безопасностью.