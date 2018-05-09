Динамо – Шахтер – 0-2: "горняки" взяли Кубок Украины. Видео голов

9 мая в Днепре состоялся финальный матч Кубка Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".

Команды столкнулись на стадионе "Днепр-Арена".

"Динамо": Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Гармаш, Буяльский, Шепелев — Цыганков, Вербич — Беседин;

"Шахтер": Пятов — Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Фред — Марлос, Тайсон, Дентиньо – Феррейра.

"Шахтер" обыграл "Динамо" в 12-й раз в истории.

Голы: Феррейра, 47, Ракицкий, 61.

Первый тайм завершился вничью. Мяч переходил от одной команды к другой, но без результата. Опасный момент для "Шахтера" был на 8-й минуте, когда Бурда забил гол – но мяч не засчитали: футболист в это время находился вне игры.

Среди "горняков" в первом тайме отличился Степаненко, но после его удара мяч попал в штангу.

Но уже со второго тайма игра пошла. Можно сказать, полетела! "Распечатал" игру Феррейрана 48-й минуте после пасса от Бутко. Бутко филигранно провел мяч через половину поля и отдал пас Феррейре, который и пробил гол в дальнюю штангу. 1:0!

А уже на 61-й минуте Ракицкий отправил второй гол в ворота "Динамо".

Всему виной досадная ошибка голкипера "Динамо" Бойко: тот не справился с ударом Ракицкого прямо по центру ворот. И счет "Динамо" – "Шахтер" стал 0:2. Таковым он и остался до конца игры.

У динамовцев еще были ударные моменты, но удача от них отвернулась.

"Шахтер" завоевал Кубок Украины в 12-й раз. И это рекорд по количеству выигранных трофеев (у "Динамо" их пока что 11).

Напомним, накануне игры в Днепре фанаты устроили драку, в ходе которой полицейскую машину били мусорным контейнером.