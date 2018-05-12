Бой Ломаченко - Линарес: чемпион признал психологическое преимущество украинца

Накануне поединка с украинцем Василием Ломаченко чемпион мира в легком весе по версии WBA из Венесуэлы Хорхе Линарес охарактеризовал сильные стороны соперника.

"Ломаченко психологически уничтожает соперников, и, вероятно, его оппоненты понимают это и заранее настраиваются на поражение, что обеспечивает Василию победу на ринге. Я не думаю о том, что могу проиграть, и не собираюсь проигрывать. Если потребуется, я выстою 15 раундов", - цитирует Линареса BBC Sport.

По словам венесуэльца, он хочет перейти на качественно новый профессиональный уровень, поэтому анализирует своего соперника.

"Я хочу быть уникальным. Я хочу в элиту, и это начало больших боев для меня. Я больше, сильнее, но у Ломаченко тоже есть свои преимущества, он очень быстрый, очень техничный, он очень умный. Я должен знать, когда использовать и применять свои преимущества над ним".

Напомним, в субботу, 12 мая, украинский чемпион по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden встретится в ринге с чемпионом мир по версии WBA Хорхе Линаресом. На кону боя будет стоять титул венесуэльского соперника.

Ранее Ломаченко заявил, что его ключом к победе над чемпионом мира в легкой весовой категории по версии WBA из Венесуэлы Хорхе Линаресом является ловкость.