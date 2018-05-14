Тренер "Шахтера" Фонсека может возглавить известный российский клуб

Главный тренер "Шахтера", португалец Паулу Фонсека может возглавить футбольный клуб российской премьер-лиги из Санкт-Петербурга "Зенит", который ранее тренировал итальянец Роберто Манчини.

"Номер три в списке возможных преемников Манчини помимо Семака и Сарри... Паулу Фонсека!", - сообщил в Twitter комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев.

ФК "Зенит" в официальном сообществе в соцсети ВКонтакте решил спросить мнение болельщиков по поводу нового главного тренера в связи с расторжением контракта с Манчини.

В опрос включены пять тренеров, которые ранее были названы в качестве указанных в шорт-листе на замену Роберто Манчини: Маурицио Сарри ("Наполи"), Паулу Фонсека ("Шахтер"), Сергей Семак ("Уфа"), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины).

Напомним, на пресс-конференции по итогам матча, который сделал "Шахтер" чемпионом украинской Премьер-лиги, Фонсека заявил, что ему очень нравится клуб и работа, но через несколько дней он намерен сообщить новости о своем будущем.

Как ранее сообщалось, "Шахтер" благодаря победе над "Вересом" - 1:0 - в 11-й раз стал чемпионом Украины.