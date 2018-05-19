Свитолина стала финалисткой престижного турнира в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал теннисного турнира Internazionali BNL d'Italia в Риме, победив в полуфинале Анетт Контавейт из Эстонии. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3.

Матч продолжался чуть более часа и прошел с заметным преимуществом украинки, сообщает официальный сайт соревнований.

В обеих партиях нашей спортсменке хватило одного "лишнего" брейка для победы.

В решающем матче Свитолина в воскресенье встретится с победительницей второго полуфинала, в котором Мария Шарапова из России сыграет против румынки Симоны Халеп.

В мужских полуфиналах также сегодня поспорят Рафаэль Надаль (Испания) — Новак Джокович (Сербия) и Марин Чилич (Хорватия) — Александр Зверев (Германия).

Напомним, ранее Свитолина выиграла престижный турнир в Дубае.

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