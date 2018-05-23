Унаи Эмери официально возглавил "Арсенал"

Испанский тренер Унаи Эмери стал новым главным тренером лондонского "Арсенала", придя на смену Арсену Венгеру, который возглавлял "Арсенал" на протяжении 22 лет и покинул клуб по окончании сезона-2017/18.

Последним местом работы баска был французский "ПСЖ", с котором он выиграл 7 трофеев за 2 сезона, однако главной цели - победы в Лиге чемпионов - достичь так и не смог.

До ПСЖ 46-летний Эмери работал главным тренером в испанских "Севилье", с которой выиграл три Лиги Европы, "Валенсии", "Альмерии" и "Лорке", а также московском "Спартаке".

"Я очень рад присоединиться к одному из величайших клубов. "Арсенал" известен и любим во всем мире за свой стиль игры, акцент на молодых игроков, фантастический стадион и за то, как работает клуб. Рад, что мне поручено начать эту важную новую главу в истории "Арсенала".

Я встретил Стэна и Джоша Кронке, очевидно, что у них большие амбиции, они стремятся к успеху в будущем. Очень рад тому, что мы можем сделать вместе, и надеюсь создать для каждого, кто любит "Арсенал", особые моменты и воспоминания", – отметил Эмери после назначения на пост.