Ломаченко отказался от чемпионского титула

Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе, чемпион мира по версии WBA в легком весе — Василий Ломаченко, отказался от одного из чемпионских поясов.

Украинец отказался от титула WBO, решив полностью сконцентрироваться на выступлении в легком весе, пишет Boxing News.

По данным издания, ожидается, что свой следующий бой наш соотечественник проведет 25 августа в американском Инглвуде против чемпиона мира по версии WBO в легком весе мексиканцем Раймундо Бельтрана.

Напомним, в ночь на 13 мая в американском Нью-Йорке на арене Madison Square Garden прошел бой между Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом. Украинец победил противника в десятом раунде техническим нокаутом и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе.